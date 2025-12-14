Stagione irrigua 2026 non programmata Catanzaro Pd | Emergenza agricola si trasformerà in crisi sociale

L’assenza di una programmazione per la stagione irrigua 2026 a Catanzaro (Pd) evidenzia un grave problema per il settore agricolo locale. La protesta dei sindaci e del commissario straordinario regionale mette in luce un malessere diffuso, che rischia di trasformarsi da emergenza agricola in una crisi sociale più ampia, coinvolgendo l’intero comprensorio del Lago Arancio.

