Stagione irrigua 2026 non programmata Catanzaro Pd | Emergenza agricola si trasformerà in crisi sociale
L’assenza di una programmazione per la stagione irrigua 2026 a Catanzaro (Pd) evidenzia un grave problema per il settore agricolo locale. La protesta dei sindaci e del commissario straordinario regionale mette in luce un malessere diffuso, che rischia di trasformarsi da emergenza agricola in una crisi sociale più ampia, coinvolgendo l’intero comprensorio del Lago Arancio.
“La protesta dei tre sindaci e di un commissario straordinario regionale che si sono recati negli uffici della Regione per chiedere risposte sulla programmazione della stagione irrigua 2026 è il segnale evidente di un malessere profondo che investe l’intero comprensorio agricolo del Lago Arancio”. Agrigentonotizie.it
