Sri Lanka ciclone Ditwah | sale a 643 bilancio vittime

Il ciclone Ditwah ha causato una grave emergenza in Sri Lanka, provocando un bilancio di 643 vittime secondo il Centro di Gestione dei Disastri. Le conseguenze della perturbazione si sono fatte sentire pesantemente nel paese, evidenziando la portata della calamità naturale e l'urgenza di interventi di emergenza.

Sono 643 le vittime del ciclone Ditwah che ha colpito negli scorsi giorni lo Sri Lanka. Lo fa sapere il Centro di Gestione dei Disastri (DMC) con un comunicato. Le autorità hanno anche confermato che 184 persone sono ancora disperse. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Sri Lanka, ciclone Ditwah: sale a 643 bilancio vittime - Sono 643 le vittime del ciclone Ditwah che ha colpito negli scorsi giorni lo Sri Lanka. lapresse.it

Lo Sri Lanka ci metterà parecchio a riprendersi dal ciclone Ditwah - Inondazioni e frane hanno compromesso i settori del turismo e dell'agricoltura e distrutto paesi, strade e ferrovie: più di 600 persone sono morte ... ilpost.it

Sri Lanka, sono 643 le vittime del ciclone Ditwah #ANSA - facebook.com facebook

Sri Lanka, sono 643 le vittime del ciclone Ditwah #ANSA x.com

© Lapresse.it - Sri Lanka, ciclone Ditwah: sale a 643 bilancio vittime

Cyclone Ditwah: Sri Lanka Begins Restoration of Cyclone Hit Religious Sites | WION

Video Cyclone Ditwah: Sri Lanka Begins Restoration of Cyclone Hit Religious Sites | WION Video Cyclone Ditwah: Sri Lanka Begins Restoration of Cyclone Hit Religious Sites | WION