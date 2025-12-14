Squalo trovato morto a Ischia | era rimasto impigliato in una rete

Un esemplare di squalo capopiatto è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio nelle acque di Ischia Ponte. L'animale era rimasto impigliato in una rete, suscitando preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. L'evento evidenzia le problematiche legate all'inquinamento e alla pesca indiscriminata che minacciano la fauna marina dell'area.

Un esemplare di squalo capopiatto è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nelle acque di Ischia Ponte. La carcassa si trovava nella baia di Cartaromana e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe rimasta incastrata tra gli scogli già da alcuni giorni, per poi essere. Napolitoday.it Ischia, squalo capopiatto trovato morto: forse è rimasto intrappolato in una rete da pesca - La presenza dei resti dell'animale è stata segnalata alla Guardia Costiera che è intervenuta con la Asl: l'animale, che si trovava già in stato di avanzata decomposizione, appartiene a una specie cons ... corriere.it

Squalo capopiatto trovato morto ad Ischia Ponte - Pare che la carcassa dell'animale si trovasse nella baia di Cartaromana già da alcuni giorni, intrappola ... ansa.it

