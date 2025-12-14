squadre titolari complete della premier league

Ecco le formazioni complete delle squadre della Premier League alla data del 14 dicembre 2025. Tra le partite in programma, spicca la sfida tra Brentford e Leeds United, con i padroni di casa che cercano la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche. La fonte della notizia è 101 Great Goals.

2025-12-14 17:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Brentford cerca la quarta vittoria casalinga consecutiva quando il Leeds United sarà ospite dei Bees in Premier League domenica. La squadra di Keith Andrews ha perso ciascuna delle ultime due partite per 2-0 in casa di Tottenham e Arsenal, ma è in una serie di vittorie casalinghe consecutive contro Burnley, Newcastle e Liverpool. Il Leeds si è ripreso nel tentativo di uscire dalla zona retrocessione dopo una serie di sei sconfitte in sette partite, battendo il Chelsea 3-1 in casa prima di ottenere un pareggio per 3-3 in extremis contro il Liverpool a Elland Road il 6 dicembre. Justcalcio.com

