Sport in tv oggi domenica 14 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 14 dicembre offre un programma sportivo ricco di eventi in diretta TV e streaming. Gli appassionati potranno seguire le competizioni invernali, tra cui la Coppa del Mondo di sci alpino con slalom maschile e superG femminile, a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco gli orari e il programma completo della giornata.

Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati delle discipline invernali potranno godere di un’autentica abbuffata a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile in Val d’Isere e il superG femminile a St. Moritz, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 10 km a intervalli in tecnica libera a Davos, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Hochfilzen, ci saranno anche lo slittino a Park City, lo speed skating ad Hamar, il bob a Lillehammer e lo snowboardcross a Cervinia. Oasport.it A che ora gli sport invernali oggi: orari 14 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. oasport.it

