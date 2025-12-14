Sport in tv oggi domenica 14 Dicembre 2025 | dallo sci al calcio programma ricchissimo

Ecco l'introduzione richiesta: Oggi, domenica 14 dicembre 2025, un ricco palinsesto di sport in TV offre appuntamenti imperdibili, tra sci, calcio e altri eventi. Le principali squadre di Serie A sono protagoniste, garantendo spettacolo e emozioni per gli appassionati. Una giornata all'insegna dello sport, con molteplici opportunità di seguire le proprie discipline preferite.

Tanti eventi nella giornata odierno con lo sport in tv ed un programma molto interessante. Le big in serie A tutte protagoniste. Se nella mattinata ci saranno diversi protagonisti negli sport invernali lo sport in tv presenterà in giornata tanti interessanti eventi anche per altri sport, come calcio e basket. Domenica 14 Dicembre sono presenti tanti eventi e una giornata ricchissima, andiamo a vedere quali sono gli eventi che verranno trasmessi oggi. Sport in tv, giornata piena per il calcio. Un programma ricchissimo per quel che riguarda lo sport in tv e in particolare ampio spazio ai top club di serie A con il Milan che scenderà in campo ad orario di pranzo contro l’ostico Sassuolo mentre dopo ci saranno Inter, Napoli e in serata Bologna-Juventus. Sportface.it

