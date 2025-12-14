Splendida prestazione della Guerri Napoli che domina la Vanoli Cremona Magro | Vogliamo continuare a sognare

La Guerri Napoli conquista una vittoria convincente contro la Vanoli Cremona, dimostrando grande intensità e determinazione. Nonostante l’assenza di Caruso, febbricitante, gli azzurri si impongono con autorità, agganciando l’ottavo posto in classifica. Una prestazione che alimenta le speranze di continuare a sognare e a puntare sempre più in alto.

Splendida prestazione della Guerri Napoli che torna al successo dominando la Vanoli Cremona 102-76 al termine della gara, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, disputata questa sera all'Alcott Arena. Come riporta il sito ufficiale del Club, gli azzurri,che non hanno potuto contare sul pieno apporto di Caruso febbricitante, giocano una partita di grande intensità e determinazione, e con questo successo agganciano l'ottavo posto in classifica.

