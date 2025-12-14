Spia russa scoperta in Italia | Da 10 anni vicinissima ai generali Nato Come l’hanno trovata

Una spia russa è stata scoperta in Italia dopo aver vissuto per un decennio tra eventi di alta società e amicizie influenti. La sua identità e il suo coinvolgimento sono stati rivelati grazie a un'indagine accurata, svelando un lungo rapporto con i generali della NATO e un passato misterioso.

Per dieci anni ha condotto una vita apparentemente impeccabile: eventi mondani, amicizie altolocate, un lavoro da gioielliera e un passato peruviano costruito alla perfezione. Nessuno, a Napoli, avrebbe mai immaginato che dietro il nome Maria Adela Kuhfeldt Rivera si nascondesse in realtà Olga Kolobova, una spia russa illegale, un’agente dormiente addestrata a infiltrarsi a lungo termine. E invece, tutto è venuto alla luce grazie a un dettaglio sorprendente: il suo gatto. A raccontare questa storia incredibile è il giornalista investigativo Christo Grozev, ex capo investigatore russo di Bellingcat e oggi a capo delle indagini per The Insider. Caffeinamagazine.it

