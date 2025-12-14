Spari sulla folla a Bondi Beach così un civile disarma uno dei due killer | il video

Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, una delle spiagge più famose di Sydney, causando numerosi morti. Un civile è riuscito a disarmare uno dei killer, contribuendo a contenere la tragedia. L'episodio ha sconvolto la comunità locale e l'intera Australia, sollevando interrogativi sulla sicurezza pubblica e le misure di prevenzione.

Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, nota spiaggia nella periferia orientale di Sydney, in Australia, provocando decine di morti. Nel video, che sta facendo il giro dei social, realizzato da un testimone, si vede una persona assalire alle spalle uno dei due killer, disarmandolo. Come si vede nel filmato, il killer si allontana e raggiunge l’altro attentatore. Video x L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Sydney, spari a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah - I video - Durante l’attacco a Bondi Beach, dove la folla era riunita per celebrare Hanukkah, un uomo ha affrontato uno degli aggressori alle ... tg.la7.it

Australia, spari sulla folla a Bondi Beach: le immagini dal luogo della tragedia - (LaPresse) Tragedia a Bondi Beach, Sydney, dove è avvenuta una sparatoria. stream24.ilsole24ore.com

Spari alla Brown University, due morti. La polizia diffonde il video del killer mentre si allontana - facebook.com facebook

© Ilfattoquotidiano.it - Spari sulla folla a Bondi Beach, così un civile disarma uno dei due killer: il video