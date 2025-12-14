Spari nel campus della Brown University di Providence | L' assalitore è ancora attivo

Nella mattinata di oggi, si sono verificati degli spari nel campus della Brown University di Providence, Rhode Island. L'università ha diffuso un allarme, segnalando che l'assalitore è ancora attivo e che la zona intorno alla facoltà di Ingegneria è sotto stretta sorveglianza. La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità stanno gestendo l'emergenza.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: la sparatoria vicino alla facoltà di Ingegneria. Xml2.corriere.it Sparatoria nel campus della Brown University a Rhode Island: arrestato un sospettato. «Diverse persone colpite» - Sabato la polizia è intervenuta per una sparatoria presso la Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence. ilmattino.it

USA, spari alla Brown University di Providence: diversi feriti - Una sparatoria è stata segnalata nei pressi dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica della Brown ... msn.com

SIcomunicazione Rosso. . Un Carlo Calenda polemico quello che ha parlato a margine dell’incontro del ciclo 'Calenda on Campus' con gli studenti dell'Università Parthenope. Prima esprime un commento sul neo governatore della Campania Roberto Fico, rit - facebook.com facebook

© Xml2.corriere.it - Spari nel campus della Brown University di Providence: «L'assalitore è ancora attivo»

Charlie Kirk ucciso all'università dello Utah: il momento dello sparo

Video Charlie Kirk ucciso all'università dello Utah: il momento dello sparo Video Charlie Kirk ucciso all'università dello Utah: il momento dello sparo