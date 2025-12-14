Spari nel campus della Brown University di Providence La polizia | ' Fermato un sospetto'

Nel campus della Brown University di Providence si sono verificati degli spari nelle vicinanze della facoltà di Ingegneria. La polizia ha confermato il fermo di un sospetto e ha lanciato un allarme per l'area, suscitando preoccupazione tra studenti e personale universitario.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: la sparatoria vicino alla facoltà di Ingegneria. Xml2.corriere.it Sparatoria nel campus della Brown University a Rhode Island: arrestato un sospettato. «Diverse persone colpite» - Sabato la polizia è intervenuta per una sparatoria presso la Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence. ilmattino.it

Spari alla Brown University di Providence: «L'assalitore è ancora nel campus» - L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: ci sarebbe una persona armata vicino alla facoltà di Ingegneria ... msn.com

