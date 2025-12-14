Spari Bondi Beach due sospetti fermati

Due sospetti sono stati fermati dalla polizia in Australia in seguito alla sparatoria avvenuta a Bondi Beach. L’episodio ha generato panico tra i presenti, con fughe e momenti di tensione. L’intervento delle forze dell’ordine mira a ricostruire quanto accaduto e garantire la sicurezza della zona.

10.20 La polizia in Australia ha fermato due persone in relazione alla sparatoria a Bondi Beach. Panico, fuga. Ci sarebbero morti alla festa ebraica per Hannukah. Su un social media, le autorità scrivono che "due persone sono sotto custodia della polizia a Bondi Beach". Ma anche che "l'operazione di polizia è in corso e invitiamo la gente a evitare la zona. Rispettate le indicazioni della polizia e non oltrepassare i cordoni". Due uomini vestiti di nero erano stati visti sparare. "C'erano 2mila ebrei a festeggiare Hannukah", riferisce la polizia. Servizitelevideo.rai.it

