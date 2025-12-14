Spari all’università | diversi morti e feriti

Una sparatoria si è verificata presso un’università, provocando numerosi morti e feriti. L’attacco è avvenuto in un’aula al primo piano di un edificio che ospita la facoltà di Ingegneria e il dipartimento di Fisica, lasciando dietro di sé un bilancio tragico e preoccupante.

Tragica sparatoria all’università: il bilancio è drammatico. L’attacco si è verificato in un’aula situata al primo piano di un edificio di sette piani, che ospita la facoltà di Ingegneria e il dipartimento di Fisica. Al momento della sparatoria, gli studenti erano impegnati in sessioni di esami e verifiche intermedie. Alcuni testimoni, ascoltati dagli investigatori, hanno riferito di aver udito diversi colpi in rapida successione e di essersi riparati sotto i banchi in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Leggi anche: La famosa coppia vip a un passo dal divorzio, fan sconvolti: “Sempre più distanti” Sparatoria alla Brown University: 2 morti e 9 feriti. Tvzap.it

