Spari alla festa ebraica dell’Hanukkah panico a Bondi Beach | due arrestati a Sydney Almeno 10 morti e 13 feriti – I video

14 dic 2025

Una sparatoria durante le celebrazioni dell’Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno dieci vittime e numerosi feriti, generando panico tra i presenti. L’incidente, avvenuto alla periferia orientale della città, ha portato all’arresto di due persone e ha sconvolto la comunità locale, lasciando un segno profondo nel contesto delle festività.

Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica dellHanukkah. Almeno 13 le persone rimaste ferite e ricoverate in condizioni gravi. Due persone sono state fermate, come confermato dalle forze dell’ordine locali. Una delle due sarebbe stata uccisa nello scontro a fuoco con la polizia, mentre l’altra è ricoverata in ospedale. La sparatoria è avvenuta alle 18.40 circa, quando in Italia erano le 8.40. Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Open.online

