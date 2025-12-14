Spari alla festa ebraica dell’Hanukkah panico a Bondi Beach | due arrestati a Sydney Almeno 10 morti e 13 feriti – I video

Una sparatoria durante le celebrazioni dell’Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno dieci vittime e numerosi feriti, generando panico tra i presenti. L’incidente, avvenuto alla periferia orientale della città, ha portato all’arresto di due persone e ha sconvolto la comunità locale, lasciando un segno profondo nel contesto delle festività.

Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah. Almeno 13 le persone rimaste ferite e ricoverate in condizioni gravi. Due persone sono state fermate, come confermato dalle forze dell’ordine locali. Una delle due sarebbe stata uccisa nello scontro a fuoco con la polizia, mentre l’altra è ricoverata in ospedale. La sparatoria è avvenuta alle 18.40 circa, quando in Italia erano le 8.40. Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Open.online Spari alla festa ebraica dell’Hanukkah, panico a Bondi Beach: due arrestati a Sydney. «Almeno 10 morti e 13 feriti» – I video - L'attacco durante la celebrazione a cui stavano partecipando 2 mila membri della comunià ebraica di Sydney ... msn.com

Attentato a Bondi Beach a Sidney in Australia durante festa ebraica di Hanukkah, morti e feriti: il video - Spari a Bondi Beach a Sydney: morti e feriti in un attentato durante la festa ebraica di Hanukkah. virgilio.it

Il rumore degli spari nella quiete del giorno di festa. Paura a Tramontone, borgata di Taranto, nel pomeriggio di domenica 16: un uomo di 35 anni, Davide Cassese, è stato gambizzato in via Mediterraneo attorno alle 15 mentre era in sella alla propria moto, in - facebook.com facebook