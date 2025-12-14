Spari alla Brown University di Providence | L' assalitore è nel campus ci sono feriti La polizia agli studenti | State al riparo

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Brown University di Providence, Rhode Island, con l'assalitore ancora nel campus e alcuni feriti. La polizia ha lanciato l'allarme agli studenti, invitandoli a rimanere al riparo mentre le forze dell'ordine intervenivano nella zona. La situazione è in evoluzione e le autorità stanno gestendo l'emergenza.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: la sparatoria vicino alla facoltà di Ingegneria. Xml2.corriere.it Spari alla Brown University: assalitore segnalato nel campus, scatta il lockdown - Momenti di forte tensione nel campus della Brown University di Providence, nel Rhode Island, dove le autorità hanno segnalato la presenza di un assalitore armato attivo nei pressi di un edificio della ... tg.la7.it

USA, spari alla Brown University di Providence: diversi feriti - Una sparatoria è stata segnalata nei pressi dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica della Brown ... msn.com

Sparatoria alla Brown University, a Providence: «L'assalitore è ancora nel campus. Fermato un sospettato» x.com

