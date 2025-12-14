Spari alla Brown University di Providence | L' assalitore è ancora nel campus

La Brown University di Providence ha lanciato un allarme per la presenza di una persona armata nei pressi della facoltà di Ingegneria. L'istituzione ha segnalato che l'assalitore sarebbe ancora nel campus, creando tensione e preoccupazione tra studenti e personale. La sicurezza è stata rafforzata mentre le autorità indagano sulla situazione.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: ci sarebbe una persona armata vicino alla facoltà di Ingegneria. Xml2.corriere.it

