Spari alla Brown University di Providence | L' assalitore è ancora nel campus La polizia | Ci sono diversi feriti

Una sparatoria si è verificata nei pressi della facoltà di Ingegneria alla Brown University di Providence, Rhode Island. La polizia conferma la presenza dell'assalitore ancora nel campus e diversi feriti. L'istituto ha diffuso un allarme ufficiale, mentre le autorità sono impegnate nelle operazioni di gestione della situazione e di assistenza alle persone coinvolte.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: la sparatoria vicino alla facoltà di Ingegneria. Xml2.corriere.it Spari alla Brown University: assalitore segnalato nel campus, scatta il lockdown - Momenti di forte tensione nel campus della Brown University di Providence, nel Rhode Island, dove le autorità hanno segnalato la presenza di un assalitore armato attivo nei pressi di un edificio della ... tg.la7.it

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: "Almeno venti feriti" - Secondo quanto riportano l'Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e ... msn.com

