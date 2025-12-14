Spari alla Brown University di Providence Il sindaco | Due vittime e otto feriti gravi La polizia | State al riparo Sparatore in fuga

Una sparatoria si è verificata vicino alla facoltà di Ingegneria della Brown University di Providence, Rhode Island. Il sindaco ha confermato due vittime e otto feriti gravi, mentre le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a rimanere al riparo. Il sospetto è in fuga, e l'istituto ha immediatamente attivato le misure di sicurezza.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: la sparatoria vicino alla facoltà di Ingegneria. Il sindaco di Providence, Brett Smiley, ha confermato che chi ha sparato non è stato arrestato. Xml2.corriere.it Spari alla Brown University: 'Colpite una ventina di persone' Caccia a chi ha esploso i colpi - Diverse persone sarebbero state colpite in una sparatoria alla Brown University. ansa.it

Spari alla Brown University: 'Almeno due morti e 20 feriti'. Caccia a chi ha esploso i colpi - La Brown University ha diffuso una allerta per avvisare che la ricerca del sospetto che ha sparato nel campus "è ancora in corso", invitando tutti a "continuare a rimanere al riparo". ansa.it

Spari alla Brown University in Usa: diversi feriti, fermato un sospetto x.com

Sparatoria alla Brown University a Rhode Island: fermato un sospettato - facebook.com facebook

