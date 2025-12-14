Spari alla Brown University di Providence Il sindaco | Due vittime e otto feriti gravi La polizia agli studenti | State al riparo

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Brown University di Providence, Rhode Island, causando due vittime e otto feriti gravi. La polizia ha lanciato un allarme, invitando gli studenti a rimanere al riparo. L'incidente si è verificato vicino alla facoltà di Ingegneria, generando grande preoccupazione tra la comunità universitaria.

L'università del Rhode Island ha diramato l'allarme: la sparatoria vicino alla facoltà di Ingegneria. Il sindaco di Providence, Brett Smiley, ha confermato che chi ha sparato non è stato arrestato. Xml2.corriere.it Spari alla Brown University: 'Colpite una ventina di persone' Caccia a chi ha esploso i colpi - Diverse persone sarebbero state colpite in una sparatoria alla Brown University. ansa.it

Spari alla Brown University: 'Almeno due morti e 20 feriti'. Caccia a chi ha esploso i colpi - La sparatoria è avvenuta in una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. ansa.it

Spari alla Brown University in Usa: diversi feriti, fermato un sospetto x.com

Sparatoria alla Brown University a Rhode Island: fermato un sospettato - facebook.com facebook

