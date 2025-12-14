Spari alla Brown University di Providence | due vittime e nove feriti gravi | Sono tutti studenti dell' ateneo Caccia all' attentatore

Una sparatoria alla Brown University di Providence ha provocato due vittime e nove feriti gravi, tutti studenti dell'ateneo. Gli spari sono avvenuti durante gli esami nei dipartimenti di Ingegneria e Fisica. La polizia ha diffuso un video del sospetto in fuga e invita chiunque abbia informazioni a collaborare nelle indagini.

BREAKING: Surveillance Footage of Brown University Suspect Revealed

