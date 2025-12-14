Sparatoria sulla festa ebraica in Australia | un morto e feriti Due arresti

Durante una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, in Australia, si è verificata una sparatoria che ha causato un morto e diversi feriti. L'incidente ha portato all'arresto di due persone coinvolte. L'evento ha sconvolto la comunità locale e ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi pubblici.

Celebravano la festa ebraica di Hanukkah, a Bondi Beach, in Australia. Hanno sparato sulla folla, uccidendo una persona e ferendone altre. Secondo il Jerusalem Post, due persone sono state arrestate poco dopo l'evento, hanno confermato le forze dell'ordine locali L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Australia, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah - Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la "Festa delle Luci" ... lapresse.it

Sydney, sparatoria alla celebrazione ebraica di Hanukkah: ci sono delle vittime - Dopo la sparatoria negli Stati Uniti, alla Brown University di Providence, dall'altra parte del mondo, ce n'è stata un'altra, altrettanto scioccante: in Australia, a Sydney, hanno sparato sulla festa ... vanityfair.it

