Sparatoria nel campus della Brown University di Providence | Si cerca il responsabile Ci sarebbero diversi feriti

Una sparatoria si è verificata nel campus della Brown University di Providence, Rhode Island. Secondo le prime informazioni, un individuo avrebbe aperto il fuoco, causando diversi feriti. Le autorità stanno attualmente cercando di identificare e catturare il responsabile, mentre si susseguono gli aggiornamenti sulla situazione.

Nella Brown University, a Providence, nello stato americano del Rhode Island, una persona avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’ateneo. L’allarme è stato diffuso direttamente dall’università, che conta circa 11mila studenti, attraverso il sistema interno di emergenza, invitando studenti e personale a mettersi al riparo. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente nella zona della facoltà di ingegneria, dove si sarebbe verificato l’episodio. Secondo quanto comunicato dalle autorità, l’area è stata messa in sicurezza, ma la polizia sarebbe ancora alla ricerca di un sospetto. Intanto l’università ha diramato un avviso ufficiale: «Chiudete a chiave le porte, silenziate i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo avviso». Open.online

Sparatoria alla Brown University: fermato un uomo, diverse persone colpite - Una sparatoria ha sconvolto il campus della Brown University, prestigiosa istituzione della Ivy League, nel pomeriggio di sabato 13 dicembre. rainews.it