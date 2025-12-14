Sparatoria in un campus della Brown University a Providence | uccisi due studenti nove feriti Il killer in fuga

Una sparatoria si è verificata nel campus della Brown University a Providence, causando due vittime e nove feriti. L'incidente è avvenuto durante gli esami nella palazzina dei dipartimenti di Fisica e Ingegneria, mentre il sospetto è ancora in fuga. L'evento ha sconvolto la comunità universitaria e le autorità stanno indagando sull'accaduto.

È entrato nella palazzina dei dipartimenti di Fisica e ingegneria mentre si stavano svolgendo gli esami e ha aperto il fuoco. Due studenti sono stati uccisi e altre 9 persone sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta alla Brown University nel campus di Providence, Rhode Island, in America. Il killer non è stato ancora rintracciato, e 400 agenti sono stati mobilitati per le ricerche. Nel frattempo, la polizia ha diffuso il video dell’uomo sospettato: vestito di nero, nelle immagini è di spalle mentre lascia l’edificio camminando verso Hope Street. Le autorità hanno chiesto la collaborazione di chi ha informazioni utili a identificarlo. Ilfattoquotidiano.it Sparatoria alla Brown University di Providence (Stati Uniti): due studenti uccisi e nove feriti gravi. Assalitore in fuga - La polizia ha diffuso un video delle telecamere di sicurezza in cui si vede il killer in fuga ... vanityfair.it

Sparatoria alla Brown University: 2 studenti morto e 9 feriti gravi. “Ha sparato durante gli esami”. Il killer è ancora in fuga - L’Fbi ha diffuso il video del sospettato della strage di Providence, nel Rhode Island. msn.com

#StatiUniti Sparatoria nella notte nel campus della #BrownUniversity, prestigiosa università del Rhode Island. 400 agenti a caccia dell'aggressore che ha ucciso due studenti e ferito altre 9 persone. Il video diffuso di un sospetto che lascia l'edificio x.com

Sparatoria in un campus americano, nella Brown University della Ivy League a Providence, in Rhode Island, vicino a Boston: uccisi due studenti, nove i feriti #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/14/sparatoria-alla-brown-university-uccisi-due- - facebook.com facebook

© Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in un campus della Brown University a Providence: uccisi due studenti, nove feriti. Il killer in fuga

Police search classrooms during Brown University active shooter response

Video Police search classrooms during Brown University active shooter response Video Police search classrooms during Brown University active shooter response