Sparatoria in un campus della Brown University a Providence | uccisi due studenti nove feriti Il killer in fuga
Una sparatoria si è verificata nel campus della Brown University a Providence, causando due vittime e nove feriti. L'incidente è avvenuto durante gli esami nella palazzina dei dipartimenti di Fisica e Ingegneria, mentre il sospetto è ancora in fuga. L'evento ha sconvolto la comunità universitaria e le autorità stanno indagando sull'accaduto.
È entrato nella palazzina dei dipartimenti di Fisica e ingegneria mentre si stavano svolgendo gli esami e ha aperto il fuoco. Due studenti sono stati uccisi e altre 9 persone sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta alla Brown University nel campus di Providence, Rhode Island, in America. Il killer non è stato ancora rintracciato, e 400 agenti sono stati mobilitati per le ricerche. Nel frattempo, la polizia ha diffuso il video dell’uomo sospettato: vestito di nero, nelle immagini è di spalle mentre lascia l’edificio camminando verso Hope Street. Le autorità hanno chiesto la collaborazione di chi ha informazioni utili a identificarlo. Ilfattoquotidiano.it
