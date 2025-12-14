Sparatoria in Australia strage a Sydney | almeno 10 morti a Bondi Beach durante Hanukkah
Una violenta sparatoria a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno dieci vittime durante il periodo di Hanukkah. Due assalitori sono stati neutralizzati dalle autorità. L'evento ha sconvolto la comunità locale, lasciando spazio a cordoglio e preoccupazione per la sicurezza pubblica.
Almeno dieci vittime, due assalitori neutralizzati. Una sparatoria avvenuta a Bondi Beach, a Sydney, ha provocato almeno dieci morti. Secondo le prime informazioni, due attentatori sono stati uccisi dalla polizia. Il bilancio potrebbe aggravarsi: si segnalano decine di feriti, con stime che parlano di circa 60 persone colpite. Colpita una celebrazione della comunità ebraica. L'attacco è avvenuto mentre circa 2.000 persone partecipavano a una celebrazione pubblica della festività ebraica di Hanukkah sulla spiaggia. Le ricostruzioni iniziali restano frammentarie e in continua evoluzione.
