Sparatoria in Australia strage a Sydney | almeno 10 morti a Bondi Beach durante Hanukkah

Una violenta sparatoria a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno dieci vittime durante il periodo di Hanukkah. Due assalitori sono stati neutralizzati dalle autorità. L'evento ha sconvolto la comunità locale, lasciando spazio a cordoglio e preoccupazione per la sicurezza pubblica.

Almeno dieci vittime, due assalitori neutralizzati. Una sparatoria avvenuta a Bondi Beach, a Sydney, ha provocato almeno dieci morti. Secondo le prime informazioni, due attentatori sono stati uccisi dalla polizia. Il bilancio potrebbe aggravarsi: si segnalano decine di feriti, con stime che parlano di circa 60 persone colpite. Colpita una celebrazione della comunità ebraica. L'attacco è avvenuto mentre circa 2.000 persone partecipavano a una celebrazione pubblica della festività ebraica di Hanukkah sulla spiaggia. Le ricostruzioni iniziali restano frammentarie e in continua evoluzione.

Sydney, sparatoria alla celebrazione ebraica di Hanukkah: ci sono delle vittime - Dopo la sparatoria negli Stati Uniti, alla Brown University di Providence, dall'altra parte del mondo, ce n'è stata un'altra, altrettanto scioccante: in Australia, a Sydney, hanno sparato sulla festa ... vanityfair.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook

