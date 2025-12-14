Sparatoria di massa a Sydney | Possibili vittime state lontano da Bondi Beach Fermate due persone

🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria di massa si è verificata nell'area di Bondi Beach, a Sydney. Le autorità hanno invitato le persone a mantenere la distanza e a prestare attenzione agli aggiornamenti. Al momento, sono state fermate due persone e si segnalano possibili vittime. La situazione è ancora in evoluzione e si stanno svolgendo le operazioni di sicurezza.

Una sparatoria di massa sarebbe in corso nell'area di Bondi Beach, a Sydney, in Australia: ci sarebbero vittime. La polizia: "Restate lontano e mettetevi al riparo". Fermate due persone. Fanpage.it

sparatoria massa sydney possibiliSparatoria di massa a Sydney: “Possibili vittime, state lontano da Bondi Beach”. Fermate due persone - Una sparatoria di massa sarebbe in corso nell'area di Bondi Beach, a Sydney, in Australia: ci sarebbero vittime ... fanpage.it

sparatoria massa sydney possibiliSydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

