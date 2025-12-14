Sparatoria di massa a Sydney | Possibili vittime state lontano da Bondi Beach Fermate due persone

Una sparatoria di massa si è verificata nell'area di Bondi Beach, a Sydney. Le autorità hanno invitato le persone a mantenere la distanza e a prestare attenzione agli aggiornamenti. Al momento, sono state fermate due persone e si segnalano possibili vittime. La situazione è ancora in evoluzione e si stanno svolgendo le operazioni di sicurezza.

Una sparatoria di massa sarebbe in corso nell'area di Bondi Beach, a Sydney, in Australia: ci sarebbero vittime. La polizia: "Restate lontano e mettetevi al riparo". Fermate due persone. Fanpage.it Sparatoria di massa a Sydney: “Possibili vittime, state lontano da Bondi Beach”. Fermate due persone - Una sparatoria di massa sarebbe in corso nell'area di Bondi Beach, a Sydney, in Australia: ci sarebbero vittime ... fanpage.it

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

SPARATORIA DI MASSA ALL'UNIVERSITÀ DEL RHODE ISLAND.E’avvenuto durante gli esami finali. Spari all'interno di un edificio di ingegneria.Le prime notizie parlano di molte vittime,probabilmente 20 le persone colpite:fonti ancora non confermate. A terra x.com

Sudafrica, sparatoria in un ostello a Pretoria: almeno 11 morti tra cui un bimbo Negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi di sparatorie di massa nei bar - facebook.com facebook

Usa, trovato morto il sospettato della sparatoria di massa di Lewiston, nel Maine

Video Usa, trovato morto il sospettato della sparatoria di massa di Lewiston, nel Maine Video Usa, trovato morto il sospettato della sparatoria di massa di Lewiston, nel Maine