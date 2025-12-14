sparatoria di massa a bondi beach in australia durante la festa ebraica di hanukkah arrestati due killer

Durante una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, in Australia, due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, causando una sparatoria di massa. L'evento ha sconvolto la comunità locale, portando all'arresto dei presunti autori. L'incidente si è verificato in un momento di festa, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi pubblici.

Era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah, quando due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. I due sono stati fermati dalla polizia. Secondo quanto scrivono i media australiani, ci sono morti. In un post sui social media, la polizia ha definito l’accaduto un “episodio in corso”, esortando la popolazione a evitare la zona. “Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo”. Alcuni partecipanti sono stati colpiti, molti sono fuggiti o si sono dispersi, anche in acqua. Le immagini condivise sui social media, spiega il Daily Star, mostrano un massiccio intervento della polizia nella zona, frequentata da gente del posto e turisti. Ilfattoquotidiano.it

