Sparatoria alla Brown University è ancora caccia all’uomo | diffuso video del killer

Una sparatoria alla Brown University nel Rhode Island ha provocato due vittime e nove feriti. Le autorità sono ancora alla ricerca dell'autore dell'attacco, mentre sui social e nei media circolano immagini e video che documentano l'evento. La comunità universitaria e le forze dell'ordine si trovano ora a gestire questa drammatica emergenza.

(Adnkronos) – E' ancora caccia all'uomo dopo la sparatoria avvenuta nella Brown University nel Rhode Island, negli Stati Uniti, costata la vita a due studenti mentre altri nove sono rimasti feriti. Le autorità hanno diffuso un video del sospetto, dopo che il vice comandante della polizia di Providence, Timothy O'Hara, aveva detto che si trattava .

