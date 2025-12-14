Sparatoria alla Brown University due studenti morti e nove feriti gravi La Cnn | Preso un sospettato – I video

Una sparatoria alla Brown University di Providence, Rhode Island, ha causato due decessi e nove feriti gravi. La polizia ha individuato e arrestato il sospettato nel primo pomeriggio di domenica. L'evento ha sconvolto uno degli atenei più prestigiosi degli Stati Uniti, suscitando preoccupazione e shock tra studenti e staff.

È stato trovato nel primo pomeriggio di domenica, ora italiana, l’uomo che ha aperto il fuoco alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, uno degli atenei più prestigiosi degli Stati Uniti, causando due morti e nove feriti gravi. Le vittime e i feriti sono tutti studenti dell’ateneo, come confermato dalla presidente dell’università Christina Paxton insieme al sindaco Brett P. Smiley e alla polizia locale. L’attacco è avvenuto in un’aula al primo piano dell’edificio Barus & Holley, struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. La maschera indossata dall’attentatore. Open.online Stati Uniti: sparatoria alla Brown University, uccisi due studenti e nove feriti. 'Un arresto' - La polizia statunitense ha "arrestato una persona sospettata" della sparatoria all'università alla Brown University a Providence, in Rhode Island. ansa.it

