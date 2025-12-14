Sparatoria alla Brown University di Providence | morti due studenti

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, causando due morti e otto feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi di un edificio di ingegneria all’interno del campus universitario, suscitando grande sgomento e preoccupazione tra la comunità accademica e le autorità locali.

È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island, negli Usa. Le vittime erano due studenti. Lo ha detto la preside della Brown University, Christina Paxson, durante una conferenza stampa. We are very sorry to share that we have confirmed reports of two deceased victims from the active shooting situation at the Barus & Holley engineering building. There are eight additional victims in critical, but stable condition at the hospital. There remains a shelter in place. — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025 È stato diffuso dalla polizia il video dell’uomo sospettato essere l’autore della sparatoria alla Brown University a Providence, Rhode Island, in Usa, che ha provocato la morte di due studenti. Lapresse.it

Sparatoria alla Brown University, a Providence: «L'assalitore è ancora nel campus» - L'università Brown ha diramato un allarme: ci sarebbe una persona armata nel campus, nei pressi di un edificio della facoltà di Ingegneria ... msn.com