Sparatoria alla Brown University di Providence | morti due studenti diffuso video del sospettato

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, causando due morti e otto feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus universitario. È stato diffuso un video del sospettato, mentre le autorità stanno indagando sull'accaduto.

È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island, negli Usa. Le vittime erano due studenti. Lo ha detto la preside della Brown University, Christina Paxson, durante una conferenza stampa. We are very sorry to share that we have confirmed reports of two deceased victims from the active shooting situation at the Barus & Holley engineering building. There are eight additional victims in critical, but stable condition at the hospital. There remains a shelter in place. — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025 È stato diffuso dalla polizia il video dell’uomo sospettato essere l’autore della sparatoria alla Brown University a Providence, Rhode Island, in Usa, che ha provocato la morte di due studenti. Lapresse.it Sparatoria alla Brown University di Providence: morti due studenti - È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode ... lapresse.it

Sparatoria alla Brown University, ecco il video del sospettato: indossava una maschera grigia. Morti 2 studenti, 9 feriti. - Le autorita' hanno diffuso un breve video del sospetto della sparatoria alla Brown University mentre lascia l'edificio camminando verso Hope Street e hanno chiesto la collaborazione di ... ilmessaggero.it

Usa, sparatoria alla Brown University nel Rhode Island. Media: 2 morti e 20 feriti | Sky TG24 x.com

?? +++ CHOC ALLA BROWN UNIVERSITY | Uccisi due studenti e ferite altre nove persone in una sparatoria https://gazzettadelsud.it/?p=2142885 - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Sparatoria alla Brown University di Providence: morti due studenti, diffuso video del sospettato

Providence Mayor Speaks After Brown University Shooting As Police Launch Massive Manhunt |Watch |USA

Video Providence Mayor Speaks After Brown University Shooting As Police Launch Massive Manhunt |Watch |USA Video Providence Mayor Speaks After Brown University Shooting As Police Launch Massive Manhunt |Watch |USA