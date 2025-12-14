Sparatoria alla Brown University | 2 studenti morto e 9 feriti gravi Ha sparato durante gli esami Il killer è ancora in fuga

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, provocando la morte di due studenti e il ferimento grave di altri nove. L’attentatore, ancora in fuga, avrebbe aperto il fuoco durante gli esami. L'evento ha scosso la comunità universitaria e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle istituzioni educative.

Washington, 14 dicembre 2025 – Un uomo armato è entrato nel prestigioso campus universitario della Brown University di Providence, nel Rhode Island, e ha aperto il fuoco, uccidendo. Le vittime sono tutti studenti del campus: due sono rimasti uccisi e altri nove feriti. Lo ha riferito la presidente dell'ateneo, Christina Paxson. Il killer è in fuga, le ricerche non si sono mai fermate. L’uomo è stato descritto come un 30enne vestito di nero. Durante la sparatoria potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia. La polizia ha diffuso il video e gli screenshot con il fermo immagine dell’aggressore, che però è stato ripreso solo di spalle mentre fuggiva a piedi dal luogo della sparatoria. Quotidiano.net Sparatoria alla Brown University di Providence: morti due studenti, diffuso video del sospettato - È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, ... msn.com

Sparatoria in un campus americano, nella Brown University della Ivy League a Providence, in Rhode Island, vicino a Boston: uccisi due studenti, nove i feriti

