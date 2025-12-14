Sparatoria alla Brown University | 2 studenti morti e 9 feriti gravi Ha aperto il fuoco durante gli esami Il killer è ancora in fuga | il video

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, lasciando due studenti morti e nove feriti gravi. L’attentatore, ancora in fuga, ha aperto il fuoco durante gli esami nel campus. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i video delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’evento.

Washington, 14 dicembre 2025 – Un uomo armato è entrato nel prestigioso campus universitario della Brown University di Providence, nel Rhode Island, e ha aperto il fuoco, uccidendo. Le vittime sono tutti studenti del campus: due sono rimasti uccisi e altri nove feriti. Lo ha riferito la presidente dell'ateneo, Christina Paxson. Il killer è in fuga, le ricerche non si sono mai fermate. L’uomo è stato descritto come un 30enne vestito di nero. Durante la sparatoria potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia. La polizia ha diffuso il video e gli screenshot con il fermo immagine dell’aggressore, che però è stato ripreso solo di spalle mentre fuggiva a piedi dal luogo della sparatoria. Quotidiano.net

