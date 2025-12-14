Sparatoria a Sydney almeno un morto e diversi feriti Due fermati | Hanno sparato sulla festa della comunità ebraica

Una sparatoria a Bondi Beach, vicino a Sydney, ha causato almeno un morto e diversi feriti durante una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Due persone sono state fermate, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. L’attacco ha preso di mira un evento della comunità ebraica, suscitando shock e preoccupazione nella zona.

Una persona sarebbe morta e diverse altre sarebbero rimaste ferite dopo l’attacco armato durante un festeggiamento per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, vicino a Sydney, in Australia. Lo riporta il Jerusalem Post. Per la Afp almeno otto feriti sono stati trasportati in ospedale. Comunità ebraica sotto choc Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato:. Feedpress.me Sidney, media: sparatoria di massa a Bondy Beach, almeno un morto e vari feriti - Una persona sarebbe morta e diverse altre sarebbero rimaste ferite dopo l’attacco armato durante un festeggiamento per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, vicino a Sydney, in Australia. ilsole24ore.com

Bondi Beach, sparatoria a Sydney: almeno 10 morti. Era in corso festa Hanukkah. Due persone fermate - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. ilmessaggero.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Sparatoria a Sydney, almeno un morto e diversi feriti. Due fermati: "Hanno sparato sulla festa della comunità ebraica"

Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite

Video Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite Video Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite