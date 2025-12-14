Sparatoria a Sydney | almeno dieci morti Due fermati | Hanno sparato sulla festa della comunità ebraica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno dieci vittime durante una festa della comunità ebraica in occasione di Hanukkah. Due sospetti sono stati arrestati, mentre le autorità indagano sull’accaduto, considerato un attacco contro la celebrazione religiosa.

Sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise a Bondi Beach, in Australia, dove almeno due persone hanno sparato su una folla che celebrava la festività ebraica di Hannukah sulla spiaggia. Lo scrive Sky News australiana. Comunità ebraica sotto choc Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato: «La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2.000 membri. Feedpress.me

sparatoria sydney almeno dieciAustralia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it

sparatoria sydney almeno dieciAustralia: strage alla celebrazione ebraica, almeno dieci morti - Paura a Sydney durante un evento comunitario all’aperto: colpita la festa di Hanukkah organizzata dalla Chabad sulla spiaggia di Bondi. panorama.it

sparatoria a sydney almeno dieci morti due fermati hanno sparato sulla festa della comunit224 ebraica

© Feedpress.me - Sparatoria a Sydney: "almeno dieci morti". Due fermati: "Hanno sparato sulla festa della comunità ebraica"

Sydney, video riprende la sparatoria: arrestato un uomo

Video Sydney, video riprende la sparatoria: arrestato un uomo