Sparatoria a Sydney | almeno dieci morti Due fermati | Hanno sparato sulla festa della comunità ebraica

Sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise a Bondi Beach, in Australia, dove almeno due persone hanno sparato su una folla che celebrava la festività ebraica di Hannukah sulla spiaggia. Lo scrive Sky News australiana. Comunità ebraica sotto choc Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato: «La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2.000 membri. Feedpress.me

