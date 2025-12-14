Sparatoria a Brown University | 2 morti

Una sparatoria avvenuta alla Brown University di Providence, Rhode Island, ha causato due morti e almeno 20 feriti. L'incidente, ancora sotto investigazione, ha sconvolto la comunità universitaria e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle università statunitensi.

0.18 E' di due morti e almeno 20 feriti il bilancio provvisorio della sparatoria alla Brown University a Providence, Rhode Island. Lo ha divulgato su X,Tom Winter di NBC che cita tre alti funzionari delle forze dell'ordine. Non tutti i feriti sarebbero stati colpiti da proiettili, come riportato nel suo post.La sparatoria è avvenuta vicino al complesso di ingegneria Barus & Holley. Servizitelevideo.rai.it Usa, sparatoria alla Brown University: almeno 2 morti e 20 feriti. Assalitore ancora attivo, l'ateneo agli studenti: «Nascondetevi» - Sabato la polizia è intervenuta per una sparatoria presso la Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence. ilmessaggero.it

Sparatoria Brown University, uno studente: «Eravamo in laboratorio, siamo rimasti sotto le scrivanie per due ore» - Uno studente della Brown University ha raccontato che stava lavorando nel suo laboratorio con altri tre studenti prima della sparatoria. ilmessaggero.it

Sparatoria alla Brown University a Rhode Island: fermato un sospettato - facebook.com facebook

Sparatoria alla Brown University, a Providence: «L'assalitore è ancora nel campus. Fermato un sospettato» x.com

Brown University Shooting (early report)

Video Brown University Shooting (early report) Video Brown University Shooting (early report)