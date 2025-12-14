sparatoria a bondi beach un passante eroe disarma uno dei presunti attentatori il video

Una sparatoria a Bondi Beach, Sydney, si conclude con l'intervento di un passante che disarma uno dei presunti attentatori. Un video diffuso sui social mostra il momento dell'azione, evidenziando il gesto di coraggio che potrebbe aver evitato conseguenze più gravi. L'incidente ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità locali.

Un presunto autore della sparatoria a Bondi Beach, a Sydney, viene disarmato da un passante. Un video che sta facendo il giro dei social mostra la scena. Nel filmato, l'uomo-eroe afferra il presunto attentatore da dietro e, dopo una lotta di pochi secondi, gli toglie l'arma e gliela punta contro. L'aggressore si allontana guardandosi le spalle e il passante, a quel punto, posa l'arma. What an Aussie. Feedpress.me

