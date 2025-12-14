Sparatoria a Bondi Beach in un video la fuga e il rumore degli spari

Una sparatoria a Bondi Beach, Sydney, ha provocato la morte di almeno 12 persone durante una festa di Hanukkah. Un video mostra la fuga dei presenti e il rumore degli spari, mentre le autorità indagano sull'incidente che ha sconvolto la comunità locale.

Due uomini armati hanno ucciso almeno 12 persone domenica durante una festa ebraica di Hanukkah sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney. Uno dei due uomini armati è stato ucciso dalla polizia, mentre il secondo è stato arrestato. Almeno 29 persone ferite, tra cui due agenti di polizia. Nel video le immagini delle persone in fuga e il rumore degli spari. La strage in una delle spiagge più famose e iconiche dell'Australia. Il primo ministro Anthony Albanese l'ha definita " un atto di malvagità, antisemitismo, terrorismo che ha colpito il cuore della nostra nazione".

