Sparatoria a Bondi Beach in Australia morti e feriti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria si è verificata a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche dell'Australia, durante una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. L'incidente ha causato vittime tra morti e feriti, suscitando shock e preoccupazione tra la comunità locale e le autorità.

SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due attentatori hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, rinomata spiaggia dell'Australia nei pressi di Sydney dove era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Secondo le ultime notizie riferite dalle autorità locali, almeno dodici persone, tra cui uno dei due attentori, sarebbero morte. Anche il Rabbino di Sydney, Eli Schlanger, è tra le vittime. Lo ha reso noto un portavoce della comunità ebraica locale, citato dal Times of Israel. E' di dodici, tra cui due agenti, invece il bilancio attuale dei feriti. Il secondo attentatore è in custodia ed è ferito. Iltempo.it

sparatoria bondi beach australiaSparatoria a Bondi Beach in Australia, morti e feriti - SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due attentatori hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, rinomata spiaggia dell’Australia nei pressi di ... iltempo.it

sparatoria bondi beach australiaAustralia, spari a Sydney: 'Dodici i morti a Bondi Beach. Presa di mira la comunità ebraica' - In 2mila stavano celebrando la festività di Hanukkah'. ansa.it

sparatoria a bondi beach in australia morti e feriti

© Iltempo.it - Sparatoria a Bondi Beach in Australia, morti e feriti

WATCH LIVE: 12 people killed, including one shooter, at Bondi Beach | ABC NEWS

Video WATCH LIVE: 12 people killed, including one shooter, at Bondi Beach | ABC NEWS