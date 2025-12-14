Sparatoria a Bondi Beach in Australia morti e feriti

Una sparatoria si è verificata a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche dell'Australia, durante una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. L'incidente ha causato vittime tra morti e feriti, suscitando shock e preoccupazione tra la comunità locale e le autorità.

SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due attentatori hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, rinomata spiaggia dell'Australia nei pressi di Sydney dove era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Secondo le ultime notizie riferite dalle autorità locali, almeno dodici persone, tra cui uno dei due attentori, sarebbero morte. Anche il Rabbino di Sydney, Eli Schlanger, è tra le vittime. Lo ha reso noto un portavoce della comunità ebraica locale, citato dal Times of Israel. E' di dodici, tra cui due agenti, invece il bilancio attuale dei feriti. Il secondo attentatore è in custodia ed è ferito. Iltempo.it Sparatoria a Bondi Beach in Australia, morti e feriti - SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due attentatori hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, rinomata spiaggia dell’Australia nei pressi di ... iltempo.it

Australia, spari a Sydney: 'Dodici i morti a Bondi Beach. Presa di mira la comunità ebraica' - In 2mila stavano celebrando la festività di Hanukkah'. ansa.it

Sydney, sparatoria sulla folla durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, oltre 10 morti, arrestati due sospettati - VIDEO x.com

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

© Iltempo.it - Sparatoria a Bondi Beach in Australia, morti e feriti

WATCH LIVE: 12 people killed, including one shooter, at Bondi Beach | ABC NEWS

Video WATCH LIVE: 12 people killed, including one shooter, at Bondi Beach | ABC NEWS Video WATCH LIVE: 12 people killed, including one shooter, at Bondi Beach | ABC NEWS