Sparatoria a Bondi Beach in Australia | almeno dieci morti Due fermati | Hanno sparato sulla festa della comunità ebraica

Una sparatoria a Bondi Beach, in Australia, ha causato almeno dieci morti durante una festa della comunità ebraica per Hanukkah. Due persone sono state fermate, mentre si indaga sull’accaduto, che ha sconvolto la tranquilla località balneare.

Sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise a Bondi Beach, in Australia, dove almeno due persone hanno sparato su una folla che celebrava la festività ebraica di Hannukah sulla spiaggia. Lo scrive Sky News australiana. Comunità ebraica sotto choc Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato: «La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2.000 membri. Feedpress.me Australia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it

