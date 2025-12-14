Sparatoria a Bondi Beach in Australia | almeno dieci morti Due attentatori uccisi dalla polizia

Una sparatoria a Bondi Beach, in Australia, ha causato almeno dieci vittime. Due attentatori sono stati uccisi dalla polizia durante l’evento, che si svolgeva in occasione della festività ebraica di Hanukkah, lasciando la comunità scioccata e sotto shock.

Sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise a Bondi Beach, in Australia, dove almeno due persone hanno sparato su una folla che celebrava la festività ebraica di Hannukah sulla spiaggia. Lo scrive Sky News australiana. Due attentatori uccisi dalla polizia Due attentatori che hanno sparato sulla folla a Bondi Beach, uccidendo almeno 10 persone, sono stati uccisi a loro volta dalla polizia,. Feedpress.me Australia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it

Bondi Beach, sparatoria a Sydney: almeno 10 morti. Era in corso festa Hanukkah. Due persone fermate - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. ilmessaggero.it

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

© Feedpress.me - Sparatoria a Bondi Beach in Australia: "almeno dieci morti". Due attentatori uccisi dalla polizia

Australia, Sparatoria a Bondi Beach: le immagini

Video Australia, Sparatoria a Bondi Beach: le immagini Video Australia, Sparatoria a Bondi Beach: le immagini