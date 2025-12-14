Sparatoria a Bondi Beach in Australia | 15 morti e 29 feriti Gli attentatori sono padre e figlio | il primo è morto il secondo è in ospedale

Una sparatoria a Bondi Beach, in Australia, ha causato 15 morti, tra cui un bambino, e 29 feriti. Gli attentatori sono un padre e un figlio; il primo è morto, il secondo è in ospedale. La polizia ha definito l'evento un atto terroristico, segnando una giornata drammatica per la comunità locale.

Una sparatoria ha provocato morti e feriti a Bondi Beach in Australia. Il bilancio è gravissimo. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, ha affermato che 15 persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 29 sono rimaste feriti definendolo «un atto terroristico». Il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha sostenuto che «l' attacco è stato progettato per colpire.

Sydney, attentato a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. Tra vittime festa Hanukkah il rabbino, una bambina e un sopravvissuto all'Olocausto - È stato identificato uno dei due attentatori che ha sparato contro le persone riunite per celebrare l'Hannukkah a Biondi Beach, alla periferia di Sydney. ilmessaggero.it

I leader mondiali hanno reagito alla sparatoria che ha colpito l'iconica Bondi Beach e che ha ucciso almeno undici persone. I leader europei affermano che non c'è posto per l'antisemitismo nella società

Cordoglio del Presidente Mattarella per le vittime della sparatoria alla spiaggia di Bondi a Sydney