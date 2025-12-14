Sparatoria a Bondi Beach in Australia | 12 morti e 29 feriti Due attentatori uccisi dalla polizia

Una grave sparatoria a Bondi Beach, in Australia, ha causato almeno 12 vittime e 29 feriti. Due attentatori sono stati neutralizzati dalla polizia, che ha qualificato l'evento come un atto terroristico. Il bilancio e la natura dell’attacco hanno sconvolto la comunità locale e richiedono approfondimenti sulle misure di sicurezza.

Una sparatoria ha provocato morti e feriti a Bondi Beach in Australia. Il bilancio è gravissimo. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, ha affermato che almeno 12 persone sono state uccise e 29 sono rimaste feriti definendolo «un atto terroristico». Il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha sostenuto che «l' attacco è stato progettato per colpire la comunità. Feedpress.me Australia, sparatoria a Bondi Beach: il racconto dei testimoni - I media australiani hanno fatto sapere che gli attentatori sono stati uccisi dalla ... lapresse.it

Australia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it

Sparatoria a Bondi Beach, almeno tre morti: l'arrivo della polizia nella spiaggia di Sydney x.com

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

#LIVE: Terror in Australia: Bondi Beach Shooting | Breaking News Coverage | 9 News Australia

