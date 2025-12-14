Sparatoria a Bondi Beach in Australia | 12 morti e 29 feriti Due attentatori uccisi dalla polizia fermato un 24enne

Una sparatoria a Bondi Beach, in Australia, ha causato almeno 12 morti e 29 feriti. Due attentatori sono stati uccisi dalla polizia, mentre un 24enne è stato fermato. Il commissario Mal Lanyon ha definito l'evento un atto terroristico, evidenziando la gravità della situazione.

