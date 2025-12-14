Sparatoria a Bondi Beach durante festa ebraica | fermate due persone Sydney sotto choc VIDEO

Una sparatoria ha scosso Bondi Beach, una delle destinazioni più iconiche di Sydney, durante una festa ebraica il 14 dicembre. L'incidente ha generato panico tra i presenti, portando alle fermo di due persone e suscitando grande preoccupazione tra la comunità locale.

Una sparatoria ha seminato il panico a Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney e dell’intera Australia, nel pomeriggio del 14 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe aperto il fuoco mentre era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah, causando una scena di caos con persone in fuga e altri che cercavano riparo. Alcune fonti parlano di morti e feriti ma non è ancora certo. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha risposto immediatamente alle segnalazioni e ha fermato due persone sospette. In un comunicato diffuso sui social media, le autorità hanno esortato la popolazione a evitare la zona e chiunque si trovasse sul posto a mettersi al riparo immediatamente. Cultweb.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: "Ci sono morti e feriti" - Sparatoria in una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico ... rainews.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

