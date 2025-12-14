Sparano ai buttafuori in corso Como A vent’anni in disco con la Browning La lite nel locale poi la vendetta

Un incidente violento si è verificato al Loolapaloosa di corso Como, dove due giovani hanno avuto una lite che si è conclusa con il ferimento di alcuni buttafuori. La vicenda ha coinvolto Giulia Bonezzi e Nicola Palma, protagonisti di una vicenda che ha scosso il locale e la zona circostante.

di Giulia Bonezzi e Nicola Palma La lite tra loro due all’interno del locale, il Loolapaloosa di corso Como. E i vigilantes che li accompagnano alla porta: eccola, l’offesa da lavare col piombo secondo due ventenni (italianissimi), residenti uno in Brianza e l’altro nell’immediata cintura di Milano. Uno con una fila di precedenti, inaugurata da minorenne, per droga e reati contro il patrimonio, l’altro incensurato. E sarebbe stato quest’ultimo, il più giovane, a sparare dall’auto precedentemente privata delle targhe contro i buttafuori della via della movida all’ombra dei grattacieli di Gae Aulenti, per vendetta. Ilgiorno.it Sparano ai buttafuori in corso Como. A vent’anni in disco con la Browning. La lite nel locale, poi la vendetta - Arrestati: uno era ai servizi sociali, l’altro (incensurato) ha fatto fuoco ... msn.com

