Spalletti lo manda da De Rossi | intreccio a gennaio

Il Genoa punta a rafforzarsi a gennaio, cercando rinforzi sia in Italia che all'estero. Tra le strategie, spicca l'interesse per giocatori di esperienza e talento, con un occhio di riguardo alle relazioni già consolidate tra alcuni club e allenatori. La volontà di migliorare la rosa si intreccia con le dinamiche di mercato e le possibili collaborazioni tra società e tecnici.

Il Genoa ha bisogno di rinforzi sul calciomercato e guarda anche in casa Juventus Con 251 presenze, 30 gol e 27 assist, quello con Luciano  Spalletti  è stato il sodalizio più longevo e gratificante per Daniele  De Rossi. Da quando è diventato allenatore, l’ex capitano della  Roma  non ha ancora mai affrontato uno dei suoi grandi punti di riferimento, a cui potrebbe rivolgersi a gennaio in sede di calciomercato. (Foto con IA) – calciomercato.it La  Juventus, d’altronde, già nei mesi scorsi ha messo nel mirino alcuni calciatori del  Genoa, Morten  Frendrup  e Brooke  Norton-Cuffy, seguiti anche da  Inter, Napoli  e  Roma. Calciomercato.it

