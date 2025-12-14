La Spal cerca di rispondere alla sconfitta con il Mezzolara nell’anticipo di Faenza, puntando a conquistare i tre punti per agganciare la testa della classifica prima delle festività. Una vittoria fondamentale per mantenere vivo il corsa al primo posto e mettere pressione sulle avversarie, con l’obiettivo di affrontare il girone di ritorno in posizione di vantaggio.

Il tris calato dal Mezzolara nell’anticipo sul campo del Sant’Agostino impone alla Spal una risposta forte e chiara, sotto forma di tre punti che significherebbero primo posto in classifica al giro di boa a braccetto con la squadra di Zecchi. I biancazzurri partono per Faenza con la pressione di dover vincere a tutti i costi, con la consapevolezza che trascorrere la pausa invernale di oltre tre settimane da secondi della classe non sarebbe una tragedia ma dal punto di vista psicologico rischierebbe di produrre conseguenze negative. Meglio non pensarci, anche perché la gara in programma oggi alle 14,30 allo stadio Neri presenta senza dubbio delle insidie, ma è ampiamente alla portata di Iglio e compagni. Sport.quotidiano.net

Spal, a Faenza scatta l’operazione aggancio. Tre punti per non passare la feste da seconda - Alle 14,30 in Romagna tutta la pressione addosso ai ragazzi di Di Benedetto, che non possono perdere ulteriore terreno ... sport.quotidiano.net