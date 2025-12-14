Spacciavo perché disoccupata

Una donna di 54 anni di Massa Fiscaglia ha spiegato davanti al giudice le motivazioni dietro il suo coinvolgimento nel traffico di droga, ammesso dopo essere stata trovata in possesso di 35 grammi di cocaina. L'interrogatorio ha rivelato le ragioni che l'hanno spinta a questa scelta, nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Ha parlato a lungo davanti al giudice la 54enne di Massa Fiscaglia arrestata nelle scorse settimane dopo essere stata sorpresa con 35 grammi di cocaina in casa. Nel corso dell’udienza di convalida, celebrata venerdì in tribunale, ha spiegato al giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli di essere rimasta senza lavoro e di aver spacciato per necessità. Al termine dell’esame, il gip ha convalidato l’arresto. Nessuna misura cautelare è stata disposta per la donna che – anche in quanto incensurata – era stata rimessa in libertà subito dopo l’arresto. La 54enne (assistita dall’avvocato Giovanni Sorgato) era finita sotto la lente dei militari a seguito di alcune risultanze investigative. Ilrestodelcarlino.it

