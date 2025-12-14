spaccata con tombino al tabacchi rubati duemila euro e sigarette

Un’altra spaccata con tombino si è verificata nel centro città, colpendo questa volta la tabaccheria ’Nardin’ in via della Vigna Nuova. I ladri hanno forzato l’ingresso, portando via circa duemila euro e sigarette, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra i commercianti locali.

Ennesima spaccata, ancora con la solita tecnica del tombino. La vittima, questa volta, sono i titolari della tabaccheria ’Nardin’ in via della Vigna Nuova, pieno centro. Ieri, per loro, il risveglio non è certo stato dei migliori. Nella notte tra giovedì e venerdì, i ladri, dopo aver danneggiato la vetrata dell’esercizio commerciale con una caditoia in ghisa, sono riusciti a entrare nei locali e a portare via una somma di denaro pari a 2mila euro in contante. Oltre al denaro, i malviventi hanno rubato anche diverse stecche di sigarette e un numero imprecisato di gratta e vinci. Il valore complessivo della merce rubata non è stato ancora quantificato. Lanazione.it

