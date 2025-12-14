Sotto l’albero i concerti dell’estate di Firenze Cremonini Ben Harper Linkin Park Litfiba quarant’anni dopo i ’17 Re’

L'estate fiorentina si anima con una serie di concerti imperdibili sotto l'albero. Da Coez a Cremonini, da Ben Harper ai Linkin Park, e con la storica reunion dei Litfiba, la città si prepara a vivere momenti musicali indimenticabili. Un'occasione unica per gli appassionati di musica di tutte le generazioni.

Firenze, 14 dicembre 2025 – Da Coez a Cremonini, da Ben Harper ai Linkin Park, passando per la reunion dei Litfiba. Tra giugno e luglio Firenze diventerà la capitale della musica con concerti da non perdere. E i biglietti sono un’ottima idea regalo da mettere sotto l’albero di Natale (si acquistano principalmente su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana). Il 28 giugno, nell’ambito del Musart Festival, al Parco Mediceo di Pratolino arriverà Ben Harper in concerto con The Innocent Criminals. Oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards, il cantautore americano attraversa diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Lanazione.it

